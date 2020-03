Fakkelstafetten avlyst etter OL-utsettelse

NTB Sport

– Det blir ingen start for fakkelstafetten torsdag. Ilden blir værende i Fukushima inntil videre, sa Yoshiro Mori tirsdag. Han er leder av organisasjonskomiteen for de utsatte lekene.

Ilden skulle i løpet av 121 dager besøke 859 lokalsamfunn i alle Japans 47 prefekturer, men nå er det utsatt inntil videre. IOC har bestemt at ilden skal forbli i Japan fram til lekene avvikles en gang neste år, og håpet er å få til en ordentlig fakkelstafett før det.

Både TV-selskapet NHK og nyhetsbyrået Kyodo har fått tilgang til de reviderte planene for stafetten som nå er avlyst, og det var ikke mye igjen av det som skulle være en folkefest.

OL-ilden skulle brenne i en lykt plassert i et kjøretøy. Det skulle følge den oppsatte ruten, men arrangøren håpet at det ville bli langs nesten folketomme gater der de tilstedeværende gjennomførte sosial distanse i tråd med myndighetenes råd mot spredning av koronaviruset.

All festivitas som vanligvis omgir fakkelstafettene i oppkjøringen til olympiske leker var fjernet.

OL-ilden ble i tråd med tradisjonen tent i Olympia i Hellas 12. mars. I et normalt år ville fakkelstafetten samlet store folkemengder og vært omgitt av festivitas. Så sent som lørdag møtte 55.000 mennesker opp for å se ilden i Sendai, tross myndighetenes oppfordring om å unngå store folkemengder.

Derfor ble det tatt grep, og arrangøren byttet ut «Fakkelstafett» med «Fakkelbesøk». Med avgjørelsen om utsettelse av lekene ligger det an til at Japan likevel får en ordentlig fakkelstafett.

