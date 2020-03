Øvrebø slår tilbake mot kritikken: – Lett å sitte utenfor og se på

NTB Sport

Den internasjonale olympiske komité (IOC) har måttet tåle kritikk fra flere hold fordi den søndag ga seg selv fire ukers frist på å bestemme om OL skulle holdes som planlagt eller ikke.

Tirsdag skjedde det uunngåelige: OL utsettes i ett år.

– Det er greit at de har kommet fram til den konklusjonen. Det har jo ligget i kortene at det ville bli veldig krevende og til dels uansvarlig å arrangere lekene i sommer, sier Tore Øvrebø til NTB.

– Så vi har jo ventet på en slik type avgjørelse. Men vi har respekt for at IOC og japanske myndigheter har brukt tid på å fatte en beslutning, legger han til.

Trengte tid

Øvrebø svarer samtidig kritikerne som mener den olympiske bevegelsen ikke har jobbet i takt med resten av samfunnet.

– Det som kan se enkelt ut utenfra, at det er legoklosser og svart-hvitt, det er sjelden slik. Det er så mange typer usikkerhet involvert, og vi får nye opplysninger hele tiden. Samtidig vet vi at det får store konsekvenser å fatte forhastede beslutninger.

– Vi har rett og slett tatt den tiden vi har trengt for å komme til en fornuftig løsning, og det synes jeg vi har jobbet godt med internt. Kritikerne har det mye lettere som sitter utenfor og ser på, sier Øvrebø.

– Forferdelig

Han kaller det «spesielt» at OL blir utsatt for første gang i fredstid.

– Bakgrunnen er forferdelig. Det er egentlig ikke et menneskevedtak dette, men en naturkatastrofe. Det vi først og fremst tenker på er alle dem som blir syke og alt som blir sterkt påvirket av dette, slik som økonomien.

De norske OL-håpene kommer til å bli påvirket ulikt av beslutningen om utsettelse, mener han.

– For utøverne blir dette et år til med trening mot et mål som plutselig forsvant. Noen tar det nok som en utfordring, mens andre er på vei oppover og ser på det (OL i 2021) som en mulighet. Mens andre igjen er på slutten av karrieren og ser det kanskje som tungt å motivere seg.

Motivasjon

Øvrebø er forberedt på mye ekstraarbeid i tiden som kommer, men sier at Olympiatoppen er godt vant med å forberede seg til mesterskap.

– Nå får vi samle alle tråder og se hvilke endringer vi eventuelt må gjøre. Gå gjennom kontraktsforhold og den type ting. Det blir jo den samme organisasjonen som skal gjøre omtrent de samme oppgavene, bare ett år senere, sier han.

For øvrig handler det om å holde seg friske, komme seg gjennom pandemisituasjonen og motivere utøverne fram mot sommer-OL i 2021.

– Vi må klare å tenke to tanker samtidig: At vi følger alle smittevernregler, samtidig som vi forsøker å leve så gode liv som mulig. Og så må vi få en reorientering slik at vi kan konsentrere oss om å gjøre det best mulig når pandemien er over, sier Øvrebø.

(©NTB)