Falla om Nilsson: – Det er et tøft valg

NTB Sport

Falla og Nilsson har hatt et utall dueller seg imellom i de siste årene.

– Det er et tøft valg Stina har gjort, men også litt kult, for hun gjør jo det som er riktig for henne, sier Maiken Caspersen Falla.

Falla har vært et ettertraktet intervjuobjekt etter Nilssons offentliggjøring, og Fallas kommentar kom via en WhatsApp-melding sendt fra Norges Skiforbund.

29-åringen synes det har vært veldig gøy og inspirerende og ikke minst motiverende å ha hatt Stina som konkurrent i langrennssporet gjennom mange knivskarpe dueller.

– Jeg ønsker Stina lykke til og håper virkelig at hun lykkes med skiskyting også. Og om ikke er hun selvfølgelig hjertelig velkommen tilbake, sier Falla.

(©NTB)