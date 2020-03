NTB Sport

Kandidatturneringen i Jekaterinburg i Russland var tilbake lørdag etter en hviledag, og Carlsen fulgte spent med på kampen om hvem som skal bli nordmannens motstander i neste VM-tittelkamp.

Den norske verdensmesteren i sjakk dekker turneringen som ekspertkommentator for chess24.com, nettsiden som sluttet seg sammen med Carlsens selskap Play Magnus AS i mars 2019.

Midt i de fire partiene som utspilte seg lørdag, skrøt Carlsen av amerikaneren som han knepent slo i VM 2018.

– Caruana har et veldig godt pokerfjes. Han viser ikke mye, sa Carlsen.

Selv med et godt pokerfjes rotet Caruana bort en vinnende stilling med hvite brikker mot russiske Nepomnjasjtsjij, som ledet turneringen før lørdagens 4. runde.

Alle fire partiene endte dermed med remis og med flere håndtrykk til tross for koronapandemien.

Tabbetrekk

Caruana som har vært blant favorittene i turneringen, hadde også et godt overtak på sin russiske motstander, men ga fra seg initiativet da han flyttet dronningen fra D1 til F3 og satte sin konge i en vanskelig situasjon.

Det gjorde at amerikaneren til slutt måtte ta til takke med remis, som gjør at han fortsatt ligger bak Nepomnjasjtsjij, kinesiske Wang Hao og franske Maxime Vachier-Lagrave, som leder turneringen med 10 runder igjen å spille.

De tre i tet har to og et halvt poeng av fire mulige, mens Caruana og Aleksandr Grisjtsjuk følger med to poeng.

Avstanden er dermed uendret etter lørdagens partier, som alle endte i remis, i turneringen der åtte spillere konkurrerer om sjansen til å møte regjerende mester Carlsen.

Liren i trøbbel

Kinesiske Ding Liren var også en av favorittene før kandidatturneringen, men trengte aller helst seier med hvite brikker etter en tøff start med bare ett av tre mulige poeng.

Lirens motstander Anish Giri sto med like få poeng som kineseren før lørdagen, og da Giri tidlig i partiet sendte i vei en bonde med et aggressivt trekk, smilte Carlsen.

– Han spiller for å vinne, sa den norske verdenseneren.

Det ble uansett med remis i den mellom Liren og Giri også, i likhet med partiet mellom Vachier-Lagrave og russiske Grisjtsjuk, samt partiet mellom Hao og russeren Kirill Aleksejenko.

