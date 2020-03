NTB Sport

OL-komiteen i Sør-Amerikas største og mest folkerike land mener at koronapandemiet er så alvorlig at en utsettelse er tvingende nødvendig. De mener at det blir for vanskelig for utøverne å forberede seg maksimalt til mesterskapet.

Brasils OL-komité understreker at de har tillit til at Den internasjonale olympiske komité tar de riktige beslutningene.

Sommer-OL ble arrangert i nettopp Brasil for fire år siden. Rio de Janeiro var vertskap i 2016.

