Zaha støtter helsevesenet med gratis leiligheter

NTB Sport

Zaha er deleier av selskapet ZoProperties sammen med Obi Williams. Fredag tvitret de et ønske om at helsepersonell skulle ta kontakt dersom de trengte et sted å oppholde seg i London.

– Alle som har tomme rom i London trenger å gjøre noe. De kan ikke bare la rommene stå tomme mens folk er i en så stor knipe som hele landet er i akkurat nå, utdypet Zahas medeier Williams til Evening Standard.

Zaha er siste fotballprofil i rekken som hjelper til med å huse medisinsk personell som jobber på spreng i England.

Gary Neville bisto med rommene på to hoteller i Manchester han er deleier av onsdag. Chelsea-eier Roman Abramovitsj stilte hotellet som er en del av klubbens hjemmebane til disposisjon for helsevesenet samme dag.

– Mye medisinsk personell kommer til å jobbe lange vakter og kommer seg kanskje ikke hjem eller vil eventuelt måtte pendle lange over avstander. Lokal overnatting er helseforebyggende for disse nøkkelpersonene i denne spesielle tiden, heter det i en uttalelse fra Chelsea.

