Tokyo-arrangørene mottok OL-ilden bak lukkede dører

Ingen tilskuere var til stede da den greske turnmesteren Lefteris Petrounias løp en runde med ilden og stavhopperen Katerina Stefanidi tente fakkelen på arenaen der de første moderne olympiske leker ble avholdt torsdag.

Den japanske svømmeren Naoko Imoto, som deltok under Atlanta-OL i 1996, representerte Tokyo i seremonien og mottok OL-ilden på vegne av arrangørene i den japanske hovedstaden.

Det skal ifølge rapportene ha vært en nødløsning å gi oppgaven til Imoto. Svømmeprofilen bor i Hellas, og behøvde dermed ikke ta den lange turen fra hjemlandet.

Den greske presidenten Katerina Sakellaropoulou sa i en uttalelse i forbindelse med overleveringen at «enighet, velvilje, brorskap … er det eneste våpenet mot viruset».

– Dessverre har virusutbruddet tvunget oss til å ta tøffe valg og endre den opprinnelige planene. Vi er svært lei oss for at dere ikke kunne reise til Hellas og være sammen med oss her, sa lederen i den greske OL-komiteen, Spyros Kapralos, til Tokyo-arrangørene under torsdagens seremoni.

Da OL-ilden ble tent i antikkens Olympia i forrige uke foregikk også det uten tilskuere. Myndighetene besluttet også å avlyse den greske delen av fakkelstafetten.

Den internasjonale olympiske komité har vært tydelig på at det inntil videre ikke er aktuelt å utsette eller avlyse sommerlekene i Tokyo.

