Serbisk fotballstjerne i trøbbel for karantenebrudd

22-åringen kom hjem fra Spania forrige uke og er blitt observert på gaten i Beograd og fotografert på kjærestens fødselsdagsfest.

Serbia har innført obligatorisk hjemmekarantene på inntil 28 dager for alle som har oppholdt seg i et land med utbredelse av koronaviruset.

Landets president Aleksandar Vucic bekrefter at Jovic er en av to serbiske fotballspillere som er under etterforskning for karantenebrudd.

Kjente ikke regelen

Jovic skriver på Instagram at han ikke var klar over karantenepålegget, at han vendte hjem til Serbia for å støtte folket og være hos familien, og at han har testet negativt på viruset både i Spania og Serbia.

Han hevder at Real Madrid ga ham tillatelse til å forlate karantenen spillerne ble underlagt da en basketballspiller i klubben testet positivt

Serbia skulle egentlig spilt nasjonsligaomspill mot Norge neste uke, men den kampen er utsatt til juni.

Truer med fengsel

Serbias justisminister Nebojsa Stefanovic kritiserte nylig landets «fotballmillionærer» for ikke å ta karantenereglene på alvor.

– At de er kjente idrettsfolk og svært velstående kommer ikke til å hindre oss i å straffe dem, sa han.

– Enten respekterer de loven, eller så havner de i fengsel.

