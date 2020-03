Saints-trener Payton koronasmittet, første i NFL

NTB Sport

Payton sier at han føler seg sliten, men at han etter forholdene har det bra. Han er isolert i sitt hjem.

– Jeg er heldig som ikke har noen av de alvorlige symptomene forbundet med sykdommen, sier han til ESPN.

56-åringen sier at han begynte å føle seg dårlig søndag og at han ble testet dagen etter. Tre dager senere fikk han svar. Han sier at han verken har feber eller hoste, som ofte forbindes med covid-19-sykdommen.

Payton, som har vært Saints-trener siden 2006 og har ført klubben til en superbowlseier, oppfordrer folk til å ta smittevernrådene på alvor.

– Unge folk føler nok at de tåler sykdommen, men de kan smitte noen som ikke tåler den, så vi må alle gjøre vårt for å stoppe det, sier han.

