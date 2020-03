Premier League-oppstart tidligst 30. april, sesongen kan vare til langt ut i juni

NTB Sport

Møtet ble gjennomført med en telefonkonferanse torsdag. Hovedmålet er å fullføre sesongen. Den står per nå på vent til 30. april, melder BBC.

Det er bare to uker før sesongen opprinnelig skulle ta slutt. Dermed er det mye som må tas igjen. Det åpnes for at sesongen kan dra ut lenger enn den opprinnelige fristen på 1. juni satt av Premier League.

Premier League søker å slippe unna kjempebeløp i tap med tanke på TV-rettighetspenger. Disse avtalene er basert på hele sesonger og gjør at milliardene renner inn til PL-organisasjonen og videre ut til klubbene.

Skulle koronavirus-situasjonen ikke vende til det bedre, er det høyaktuelt å spille kamper for tomme tribuner. Intensjonen til ligaen er å få fullført alle kamper.

Etter at EM-sluttspillet ble utsatt til neste år, vil det være mulig å spille seriekamper til godt utpå sommeren også i England.

Det gjenstår ni serierunder i den engelske eliteserien. Liverpool leder suverent. Klubben kan ta sitt første ligamesterskap på 30 år.

Pausen i kamper fram til 30. april gjelder for stort sett all toppfotball for menn og kvinner i på de britiske øyer.

