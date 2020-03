Premier League-oppstart tidligst 30. april, sesongen kan vare gjennom sommeren

NTB Sport

Det er klart etter et møte mellom beslutningstakerne i engelsk toppfotball torsdag. Møtet ble gjennomført ved en telefonkonferanse.

– Vi står sammen i vår beslutning om å finne måter å gjenoppta fotballsesongen og sørge for at alle hjemlige og europeiske klubbkamper i liga og cup spilles så snart det er trygt og mulig å gjøre det, heter det i en felles uttalelse fra Englands fotballforbund (FA), Premier League, Football League, spillerforeningen (PFA) og managerforeningen (LMA).

Man er blitt enig om at profesjonell fotball skal gjenopptas tidligst 30. april. Det er bare to uker før sesongen opprinnelig skulle ta slutt, og dermed er det mye som må tas igjen. I FAs regelverk står det at sesongen skal avsluttes senest 1. juni, men det gjelder ikke i år.

– Fotballforbundets styre har vedtatt at fristen for profesjonell fotball i sesongen 2019-20 kan forlenges ubegrenset, står det i uttalelsen.

Sommer uten ferie?

Enkelte spekulerer i at sesongen kan vare så lenge at man må gå rett over i den neste uten pause eller sesongoppkjøring.

– Vi spillere kan bli nødt til å legge inn sommerferien vår nå, før vi avslutter denne sesongen og går løs på den neste uten pause, sier Brighton-spiss Glenn Murray til AFP.

– Akkurat nå betyr ikke fotball så mye. Folks helse må settes foran alt annet, men straks krisen er over vil folk se på sport og ønske at seriefotballen ruller igjen.

Viktig å fullføre

Det er svært viktig å fullføre sesongen. Premier League søker å slippe unna store økonomiske tap med tanke på TV-rettighetspenger. Disse avtalene er basert på hele sesonger og gjør at milliardene renner inn til PL-organisasjonen og videre ut til klubbene.

Skulle virussituasjonen ikke vende til det bedre, er det høyaktuelt å spille kamper for tomme tribuner, men beslutningen om hvordan kampene vil avvikles når sesongen starter igjen er ikke fattet.

Etter at EM-sluttspillet ble utsatt til neste år, vil det være mulig å spille fotball i England i både juni og juli. Uefas avgjørelse om å utsette EM applauderes i uttalelsen.

Det gjenstår ni serierunder i den engelske eliteserien. Liverpool leder suverent. Klubben kan ta sitt første ligamesterskap på 30 år, og det første siden Premier League ble opprettet.

(©NTB)