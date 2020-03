Nina Haver-Løseth avslutter karrieren

NTB Sport

– Det er en deilig følelse at jeg tok den avgjørelsen, jeg kjenner at det er på tide. Jeg har holdt på med dette profesjonelt siden jeg var 16 år. Man kjenner når det er riktig tidspunkt å gi seg, sier hun til statskanalen.

Haver-Løseth går langt i å innrømme at hun talte på knappene også på samme tid i fjor, men at hun da ville gi seg selv ytterligere en sesong for å se hva hun kunne få til.

Nå er det tid for å rette energien mot nye utfordringer, uten at den mangeårige landslagsalpinisten vet hva hun skal gjøre.

Haver-Løseth debuterte i verdenscupen i 2006. Siden har det blitt to enkeltseire og OL-bronse i lagkonkurransen i parallellslalåm i 2018.

(©NTB)