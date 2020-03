Brann permitterer 25 ansatte, spillere og trenere går ned i lønn

NTB Sport

Det melder bergensklubben torsdag på sitt nettsted.

– Dette er veldig krevende, men nødvendig, sier daglig leder Vibeke Johannesen til brann.no.

Med full stopp i fotballaktivitet har inntektene stoppet opp, og tross tiltak for å redusere kostnader så man ingen vei utenom permitteringer.

– Jeg er svært takknemlig for forståelsen og den offensive holdningen de ansatte har i denne spesielle situasjonen. Vi har jobbet oss gjennom nedrykk, opp- og nedturer før. Jeg vet at alle vil gjøre sitt ytterste for at klubben kommer seg gjennom dette, sier Johannesen.

Spillerne og trenerteamet har i likhet med ledergruppen gått med på lønnsreduksjon.

– Det er bred enighet i spillergruppen om at dette var den beste løsningen for alle. Situasjonen vi er inne i påvirker alle, og alle ser det store bildet og skjønner at noe måtte gjøres, sier Håkon Opdal. Keeperen er i spillerutvalget sammen med Kristoffer Barmen og Thomas Grøgaard.

