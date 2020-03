Aalesund permitterer, spillerne i karantene

NTB Sport

Fotballklubben opplyser i en pressemelding torsdag at situasjonen rundt koronaviruset skaper store utfordringer også for dem. All sportslig aktivitet er avlyst.

Det påvirker de økonomiske rammebetingelsene i stor grad. Derfor har man nå gått til permitteringer.

– Myndighetene har gitt oss noen verktøy i koronasituasjonen som vi setter stor pris på, og som vi har valgt å benytte. Vi har sett oss nødt til å permittere ansatte i klubben, samtidig som at flere er sykmeldt som følge av situasjonen, heter det i pressemeldingen.

Spillerne er i karantene som følge av at de nylig kom hjem fra treningsleir i Marbella.

– Våre øvrige ansatte er permittert, de aller fleste gradert. Vi har valgt gradert permittering for at vi fortsatt skal ha mulighet å opprettholde en viss drift og kontakt med omgivelsene. Vi ser det som utfordrende, sportslig og forretningsmessig, å foreta en full nedstengning av klubben, sier klubbdirektør Geir S. Vik.

Han opplyser at klubben med de grepene som er tatt kutter betydelige kostnader.

