Wærner feiret med hundene etter suveren Iditarod-seier

NTB Sport

47-åringen fra Torpa tok en suveren seier, og de siste strekkene har nærmest vært en ren parademarsj for ham.

– Dette er det sørste løpet man kan vinne, sa han til Anchorage Daily News etter at seieren var et faktum.

Så skrøt han av hundene sine.

Seiersfesten etter målgang i Nome var begrenset på grunn av frykt for spredning av koronaviruset. Det var likevel relativt mange som fulge nordmannen de siste kilometerne mot målgang. Han brukte 9 dager, 10 timer, 37 minutter og 47 sekunder på turen fra Anchorage.

– Det var spennende å følge innspurten i Nome. Vi har ventet på dette i over en uke, sa kona Guro Byfuglien Wærner til NTB etter at seieren var et faktum.

Hun sitter i hjemmekarantene i Nord-Torpa med fem barn fra tre til tolv år.

– Kjenner jeg Thomas rett, går det nok litt tid før det hele synker inn. Denne gangen visste han nok mer hva han gikk til enn forrige gang, sa Byfuglien Wærner.

Tredje nordmann

Thomas Wærner er den tredje nordmannen som går til topps i det prestisjetunge hundeløpet. Robert Sørlie vant i 2003 og 2005, mens Joar Leifseth Ulsom vant i 2018.

I fjor ble Ulsom nummer to bak amerikaneren Peter Kaiser.

Wærner forlot sjekkpunktet White Mountain med en ledelse på over fem timer med sine ti gjenværende hunder i spannet trsdag. Han ankom det siste sjekkpunktet Safety ved 21.15-tiden lokal tid og hadde da bare sjarmøretappen på drøye tre mil langs kysten av Beringstredet igjen til målet i Nome.

Wærner tok seg et par minutters stopp på det siste punktet før han la ut på de siste kilometerne. Det er annen gang han deltar i løpet. Han ble beste "rockie" med sin 17.-plass i 2015.

Henger høyere

Wærner vant i fjor både Femundsløpet og Finnmarksløpet. Det har ingen klart i samme sesong før ham. De seierne kommer samtidig i skyggen av triumfen i Iditarod.

– Denne seieren henger nok betydelig høyere, sa Guro Byfuglien Wærner .

Nordmannen blir også den første vinneren av verdensserien sammenlagt.

Iditarod er 1560 kilometer langt og startet 8. mars i Willow med 57 hundespann. Elleve av dem har måttet bryte.

Spredningen av koronaviruset har også satt sitt preg på årets utgave. Hundespannene er ved flere sjekkpunkter blitt tatt imot utenfor de små og sårbare samfunnene.

(©NTB)