Tyske fotballstjerner gir 25 millioner til viruskampen

NTB Sport

Kaptein Manuel Neuer står i spissen for initiativet som omtales på en video i det tyske lagets kanaler i sosiale medier.

– Vi må ta vare på hverandre på dette tidspunktet, og vi har også gjort oss noen tanker og donerer 2,5 millioner euro til en god sak, sier 33 år gamle Neuer.

– Vi er et ganske stort lag, ikke bare på fotballbanen, men også i samfunnet. Det innser man i tider som dette, tilføyer han.

Bayern München-stjernen har selskap i videoen av klubbkameratene Joshua Kimmich og Leon Goretzka, Borussia Mönchengladbachs Matthias Ginter, Leipzigs Lukas Klostermann, Bayer Leverkusens Jonathan Tah samt Freiburg-duoen Robin Koch og Luca Waldschmidt.

– Vi må alle være vårt ansvar bevisst og vise solidaritet akkurat nå, sier Kimmich og takket alle helsearbeidere som bidrar i kampen mot spredning av viruset.

– Fotballen har i øyeblikket stoppet opp, men helsen er viktigst. Det er det ingen tvil om, sa Goretzka.

– Vi står foran et samfunnsproblem som påvirker oss alle, ikke bare den eldre garde. La oss sende et signal om at vi står sammen, tilføyde Ginter.

Tyskland nærmer seg 10.000 registrerte smittede av koronaviruset. Onsdag hadde 26 mennesker mistet livet.

(©NTB)