Rosenborg permitterer 39 ansatte, ingen spillere

Det melder klubben onsdag på sitt nettsted. 30 ansatte er helt permittert, 9 er delvis permittert.

– Dette er en tung dag som leder i Rosenborg, men vi så ingen annen utvei enn å permittere ansatte. Fotballen har stoppet opp, og de fleste i administrasjonen har ingen arbeidsoppgaver, sier daglig leder Tove Moe Dyrhaug.

Klubbledelsen hadde møte med arbeidsmiljøutvalget og var i dialog med alle ansatte før permitteringsvarselet ble sendt.

Det er besluttet at spillergruppa og støtteapparatet ikke berøres av permitteringene i denne omgang.

– Per i dag må vi forholde oss til at første fellestrening avholdes 1. april og at serien starter første helg i mai. Derfor har vi i samråd med spillere og trenere kommet fram til at de tar ferie fra mandag 23. mars, sier Dyrhaug.

– Skulle det komme nye retningslinjer om når vi kan sette i gang fellestreninger, og en eventuell endring på seriestarten, må vi vurdere situasjonen på nytt. Og skulle krisen vedvare over tid, vil selvfølgelig lønnskutt og permitteringer bli aktuelt.

