Chelsea-eier stiller hotell til disposisjon for helsevesenet

Det opplyser klubben på sine nettsider onsdag.

Millenium Hotel ligger i den ene enden av klubbens hjemmebane Stamford Bridge og blir nå base for helsearbeidere som jobber med å bekjempe koronapandemien.

London-klubben opplyser at helsevesenet vil få tilgang til å benytte hotellet de neste to månedene, og tilbudet gjelder for alt personale på sykehusene i den nordvestlige delen av London.

Initiativet skal ha kommet fra klubbeier Roman Abramovitsj, og den russiske milliardæren dekker utgiftene.

– Mye medisinsk personell kommer til å jobbe lange vakter og kommer seg kanskje ikke hjem eller vil eventuelt måtte pendle lange over avstander. Lokal overnatting er helseforebyggende for disse nøkkelpersonene i denne spesielle tiden, heter det i en uttalelse fra Chelsea.

Om to måneder vil det angivelig bli vurdert om ordningen skal fortsette. Det åpnes også for at helsepersonell fra andre deler av London skal tilbys rom på Chelsea-hotellet.

