ATP- og WTA-turneringer i tennis avlyst til 7. juni

– Sesongen i profesjonell tennis er avbrutt inntil 7. juni. Dette gjelder også turneringer på ATPs challengertour og ITF-turneringer, heter det i en felles uttalelse.

– Turneringer oppsatt fra og med 8. juni planlegges fortsatt gjennomført.

Det opplyses også at både ATP- og WTA-rankingen vil fryses inntil videre.

Avgjørelsen betyr at grussesongen er avbrutt før den startet, med unntak for grusturneringene i Sør-Amerika i februar (der Casper Ruud spilte seg til to finaler og tok sin første ATP-tittel).

Dessuten ble de store hardcourtturneringene i Indian Wells og Miami i mars avlyst. Allerede før onsdagens avgjørelse hadde ATP avlyst alt spill til 27. april og WTA til 2. mai.

Den største grusturneringen av dem alle, Roland-Garros, ble tirsdag utsatt til i høst.

