Uefa setter mesterligaen og europaligaen på vent

Etter en Uefa-telefonkonferanse med medlemsnasjonene, klubbrepresentanter og spillerorganisasjonene kom fotballforbundets styre med sin beslutning tirsdag ettermiddag.

Der ble det også vedtatt at sommerens EM-sluttspill skal utsettes med ett år til 2021.

– Det er i tider som disse at fotballens fellesskap skal stå sammen og vise ansvar, solidaritet og altruisme, sier Uefa-president Aleksander Ceferin.

Han slår samtidig fast at Uefa har gjort det største offeret i denne saken.

– Det var viktig at Uefa gikk foran i prosessen og foretok det største offeret. Å flytte EM 2020 har en meget høy pris, sier Ceferin.

Både mesterligaen og europaligaen er i gang med åttedelsfinaler. Det er ikke sagt noe om framdriften i arbeidet den nedsatte gruppen skal ha, men ifølge flere medier skal mesterligafinalen spilles i Istanbul 27. juni.

Finalen i europaligaen er planlagt spilt i Gdansk 24. juni.

Opprinnelig var europaligafinalen oppsatt 27. mai og mesterligafinalen 30. mai.

Spillet i de to turneringene ble bestemt stoppet forrige uke etter at koronaviruset fikk et stadig strammere grep om Europa.

