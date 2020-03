NTB Sport

13.00 starter en ny konferanse med Uefas 55 medlemsland. Etter denne skal Uefas styre fatte beslutninger omkring årets EM og Champions League og europaligaen.

Det er ventet at EM flyttes til neste sommer. Det kan gjøre at nasjonale ligaer og Uefas klubbturneringer gjennomføres ved at kamper spilles til langt inn på sommeren i år.

