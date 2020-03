Jarstein og Skjelbreds lag i karantene

NTB Sport

Det betyr at blant andre landslagskeeper Rune Almenning Jarstein og Per Ciljan Skjelbred må belage seg på å være innendørs i en periode. Karantenen gjelder for alle spillere, trenere og andre medlemmer av støtteapparatet.

Hertha-laget skulle egentlig trent tirsdag, men den økten ble avlyst som følge av den positive koronatesten. Det er ikke opplyst hvilken Hertha-spiller som har fått påvist virussykdom.

Foreløpig er kampene i tysk 1. og 2. Bundesliga utsatt til minst 2. april, men det er svært lite sannsynlig at ligaspillet kommer i gang igjen så tidlig.

Bymyndighetene i Berlin har forbudt alle aktiviteter med flere enn 50 personer til stede til minst 19. april.

