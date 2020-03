Enighet mellom organisasjonene om fotballpermitteringer

NTB Sport

Det meldes tirsdag kveld i felles pressemeldinger fra spillernes fagforening, trenerforeningen, Norges Fotballforbund, Norsk Toppfotball, Toppfotball Kvinner og Divisjonsforeningen.

Blant punktene det er oppnådd enighet om er at klubbene kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell, herunder spillere eller trenere av betydelig verdi for klubben, i vurderingen av hvem som skal permitteres. Dette forutsetter at det er gjort saklige og samvittighetsfulle individuelle vurderinger.

Partene er ifølge pressemeldingene enige om at det «i lys av den unntakstilstanden fotballbransjen i likhet med samfunnet for øvrig er i» foreligger permitteringsgrunnlag med bakgrunn i Helsedirektoratets vedtak om forbud mot idrettsarrangementer og organisert aktivitet.

Enighet omkring permitteringsgrunnlaget er direkte knyttet opp mot Helsedirektoratets vedtak som forhindrer arbeidsgiver om å sysselsette spillere og trenere på en hensiktsmessig måte.

Partene viser i den forbindelse til tre spesielle punkter man er enige om:

1. At permitteringsgrunnlaget består så lenge Helsedirektoratets vedtak opprettholdes, eventuelt forlenges med samme betingelser som i dag.

2. Det oppfordres til å vise særlig hensyn til spillere eller trenere som ikke tilfredsstiller kravene til å motta dagpenger eller får disse avkortet, og så fremt det lar seg gjøre til å søke å sikre et tilstrekkelig inntektsgrunnlag for disse.

3. At en klubb kan legge vekt på å beholde nøkkelpersonell, som nevnt over.

