Ceferin takker for samarbeidsvilje: – Riktig at Uefa ofret mest

Han gjorde det klart at Uefa gjør et stort økonomisk offer for å skaffe rom i terminlista slik at nasjonale og internasjonale klubbturneringer kan spilles ferdig tross alle avlysningene viruspandemien har forårsaket.

– Jeg opplevde at det var stor samarbeidsvilje, og alle innså at det må gjøres offer for å oppnå det beste resultat. Da var det viktig at Uefa som styrende organ i europeisk fotball ledet prosessen og gjorde det største offeret, sier han i en uttalelse på Uefas nettsted.

Samtidig kan avgjørelsen ha berget fotballfesten i mesterskapet som skal avvikles i 12 europeiske land.

– Tanken på å feire en paneuropeisk fotballfestival i tomme arenaer, med øde fansoner og mens kontinentets befolkning sitter isolert i sine hjem, ville vært både gledesløs og en uakseptabel måte å feire turneringens 60-årsjubileum, sier han.

Uefa-styret vedtok utsettelse av EM etter en videokonferanse med representanter for de 55 nasjonale fotballforbundene, europeiske ligaer, klubb- og spilleforeninger.

Stolt av responsen

– Det er i slike tider at fotballsamfunnet må vise ansvarlighet, enhet, solidaritet og altruisme, sier Ceferin.

– Helsen til alle involverte må være det viktigste, og vi kom med flere alternative løsninger slik at turneringer kan fullføres. Jeg er stolt av responsen fra mine europeiske kolleger. Idealer over profitt har vært vår ledestjerne, og avgjørelsen er fattet til beste for europeisk fotball.

Han sier at detaljene i tirsdagens avgjørelse skal finpusses i løpet av de nærmeste ukene, men at de grunnleggende prinsipper i planen er bestemt.

Ceferin takket ikke bare deltakerne på tirsdagens videokonferanse for samarbeidsvilje, men også president Alejandro Dominguez i Det søramerikanske fotballforbundet (Conmebol), som besluttet å utsette Copa America til 2021. Dermed slipper europeiske klubber å avgi spillere til det mesterskapet i en situasjon hvor de prøver å spille ferdig sine turneringer.

Takket Infantino

– Jeg vil også takke Fifa og president Gianni Infantino, som har indikert at de vil gjøre det som trengs for å få den nye terminlista til å gå opp. I krisetid har fotballen vist sin beste side med åpenhet, solidaritet og toleranse, sier Ceferin.

Fifas utvidede klubb-VM, som planlegges avviklet neste sommer, var på forhånd nevnt som et hinder for gjennomføring av EM-sluttspillet i 2021.

Med EM-sluttspill i sommer måtte nasjonale serier spilles ferdig senest 20. mai. Nå får de betydelig mer tid til å bli ferdig. Uefa har satt ned en arbeidsgruppe for å se på gjennomføringen av mesterligaen og europaligaen, og trolig blir kvinne-EM flyttet fra 2021 til 2022 for å unngå kollisjon med mennenes EM.

Nasjonsligaomspillet om EM-plasser, der Norge er med, er vedtatt utsatt fra mars til juni, men gjennomføring da avhenger av hvordan virussituasjonen er på det tidspunkt.

