Brady gir seg i Patriots etter 20 år – vet ikke hvor han fortsetter karrieren

Brady bekrefter selv i sosiale medier at han og Patriots skiller lag. Han har vunnet seks Superbowl-titler med klubben, noe som er rekord, og han er av mange regnet som den beste quarterbacken i amerikansk fotballs historie.

I et følelsesladd innlegg takker Brady alle sine lagkamerater, trenere og andre samarbeidspartnere for de siste 20 årene i karrieren.

– Jeg er takknemlig for alt dere har lært meg, og jeg har lært av alle. Dere har latt meg ta ut hele mitt potensial, og det er alt en spiller kan håpe om, skriver Brady, som også takker fansen i en egen melding.

– Massachusetts har vært hjemmet mitt i 20 år. Det har oppriktig vært de to lykkeligste tiårene jeg kunne ha sett for meg, og jeg har ikke annet en kjærlighet og takknemlighet for tiden min i New England. Dere har alltid omfavnet denne California-gutten som deres egen.

– Elsker ham som en sønn

Bradys kontrakt med Patriots utløper onsdag, og agenten hans kan forhandle med andre klubber allerede nå. Patriots-eier Robert Kraft forteller til ESPN at Brady besøkte ham mandag kveld.

– Vi hadde en positiv, respektfull samtale. Det er ikke slik jeg ønsker at dette skal ende, men jeg ønsker at han skal få gjøre det som er i hans personlige interesse. Etter 20 år med oss har han fortjent det. Jeg elsker ham som en sønn, sier Kraft.

Brady er den mestvinnende spilleren i NFL-historien og har vært en nøkkelårsak til New England Patriots' suksess de siste årene. Fire ganger er han blitt kåret til Superbowls mest verdifulle spiller.

I 2019 forlenget han kontrakten sin for ett år og godtok en lønn på 23 millioner dollar, slik at klubben fikk større rom for å fylle ut troppen sin.

Fortsetter som 43-åring

Brady sier han vil fortsette fotballkarrieren, men at han ikke vet hvor. Han har imidlertid gjort det klart at han har mer å gi, selv om han fyller 43 år før neste sesong er i gang.

Sist sesong røk New England Patriots ut av NFL-sluttspillet med et skuffende tap mot Tennessee Titans i første runde.

– Både i livet og i fotballen er det uunngåelig å mislykkes. Man kan ikke vinne hele tiden. Imidlertid kan man lære av motgangen, reise seg med stor entusiasme og entre arenaen igjen. Det er der dere kommer til å finne meg, for jeg vet at jeg har mer å bevise, uttalte Brady da.

