Utsatt seriestart i svensk fotball

NTB Sport

Det kom fram etter et videomøte mellom SEF og klubbene mandag formiddag.

Seriestarten i Allsvenskan var i utgangspunktet satt til 4. april. SEF uttaler at de ønsker så sen start som mulig, men noen ny dato er ikke satt.

– Vi er enige om at vi jobber for å finne en så sen spillestart som mulig for å nå målet om å kunne spille med publikum, skriver SEF i en pressemelding.

Svenskene må vente på utfallet av Det europeiske fotballforbundets (Uefa) møte tirsdag før man kan bestemme seg for en startdato.

– Uefas beslutning om sommerens EM-sluttspill er avgjørende for hvordan vi kan gjennomføre sesongen, heter det videre.

(©NTB)