Nytt lag trekker seg fra KHL-sluttspillet – bare russiske lag igjen

Mandag bestemte Barys fra Kasakhstan seg for å trekke seg fra sluttspillet som følge av de nasjonale myndighetenes tiltak mot koronaviruset.

Alle idrettsarrangementer i Kasakhstan er stanset inntil videre, og det er også innført strenge regler for innreise til landet. Barys skulle egentlig møtt Sibir i best av sju-serie i kvartfinalen med start tirsdag.

Beslutningen gjør at Sibir får walkover til semifinalen. Det samme får SKA St. Petersburg etter at finske Jokerit lørdag valgte å trekke seg fra turneringen. Jokerit oppga bekymring for spillernes og støtteapparatets helse for at laget kastet inn håndkleet.

Alle de seks gjenstående lagene i sluttspillet kommer fra Russland, der ulike byer og regioner har innført egne regler for håndtering av korona-situasjonen. Onsdag spilte Spartak Moskva og Dynamo Moskva mot hverandre for tomme tribuner.

KHL-ledelsen uttalte i helgen at de er i samtaler med klubber og relevante myndigheter for å håndtere koronavirusets påvirkning på best mulig måte.

