NTF-lederen frykter permitteringer i alle toppklubber

NTB Sport

Mandag var NTF i møte med ledere fra de 32 klubbene i Eliteserien og 1. divisjon der man diskutere den økonomiske situasjonen som følge av virusutbruddet.

Flere klubber er forberedt på å permittere ansatte for å kutte kostnader, men partene var samstemte om at man skal gå i diskusjon med spillerforeningen NISO og Norsk Fotballtrenerforening før man foretar seg noe konkret.

– Nå tar vi et par dager der vi diskuterer med dem og tar en fot i bakken, sier NTF-styreleder Haug til NTB.

– Det vil si at det kan komme permitteringer hos norske klubber allerede denne uken?

– Ja, det kan det. Dette er en kritisk situasjon. Men som sagt skal vi nå i samtaler med NISO og trenerforeningen, sier han.

50 prosent

En tommelfingerregel i de norske fotballklubbene er at lønninger til spillere, trenere og administrasjon utgjør om lag 50 prosent av utgiftene. Derfor er det aktuelt å permittere ansatte så lenge man ikke vet når fotballsesongen kommer i gang igjen.

– Sesongkortsalget har stoppet helt opp, og det samme har salget til sponsorer, sier Haug og fortsetter:

– Jeg er redd for at det blir permitteringer hos alle klubbene våre. Noen vil måtte gjøre det for å håndtere det økonomiske på kort sikt, mens andre kan måtte permittere for å sikre driften framover.

Han forklarer at mens Norsk Toppfotball nå skal diskutere eventuelle permitteringer av spillere og trenere med de nevnte organisasjonene, så er det opp til hver enkelt klubb om de ser seg nødt til å permittere folk i administrasjonen.

Mandag sendte toppserieklubben Arna-Bjørnar ut permitteringsvarsel til samtlige ansatte.

Ber staten om mer hjelp

Haug er glad for tiltakspakken som kom fra Stortinget mandag. Der kom det blant annet fram at staten sikrer lønn i 20 dager for dem som blir permittert.

Samtidig hadde NTF-toppen ønsket større lovnader fra statens side. Blant annet en lånegaranti som sikrer klubbene likviditet. I tillegg skulle han gjerne sett at utsettelsen av betaling av arbeidsgiveravgift hadde gjeldt for et tidligere tidspunkt enn avgiften som forfaller 15. mai.

– Det ville ha hjulpet oss. Vi har også håp om at de kommer med noen egne bevilgninger til idrett og kultur, for det har vi ikke fått ennå.

(©NTB)