Tidligere Premier League-proff senket Normanns Rostov i toppkampen

Lokomotivs polske midtbanespiller Grzegorz Krychowiak sto bak tre mål før pause og avgjorde kampen som gikk foran fulle tribuner på Normanns hjemmebane i Rostov-na-Donu, sørvest i Russland.

Det første målet ble notert som selvmål av keeper Sergej Pesjakov, men målvakten var mer uheldig enn udyktig da han fikk en hånd på ballen, som traff stolpen, ryggen til keeperen og endte i mål.

Målet kom 34 minutter ut i kampen, da Krychowiak presenterte seg for første gang. Den tidligere West Bromwich-spilleren fikk fulltreff på volley fra nærmere 30 meter.

Krychowiak var kampens gigant og bidro til to nye mål før pause. Først serverte han 2-0-scoringen til Rifat Zhemaletdinov etter en kontring som startet med at Normann mistet ballen. Deretter fikk Krychowiak selv muligheten til å banke inn 3-0 like før pause.

Normann ble liggende på bakken etter duellen der han mistet ballen i tilløpet til 2-0-scoringen, men svolværingen fullførte hele kampen for Rostov. Han fikk også et gult kort etter 84 minutter.

I 2. omgang fikk Rostov et trøstemål da Ivelin Popov scoret sikkert på straffespark, men Normanns lag tapte uansett viktige poeng i kampen om plassene på tabellen bak suverene Zenit.

Lokomotiv inntok 2.-plassen etter at Krasnodar tapte for Sotsji. Normanns lag falt ned til 4.-plass, nå tre poeng bak søndagens motstander.

