Ronaldo gjør om sine hoteller til sykehus

Det er den spanske avisen Marca, gjengitt av nettstedet football-italia.net, som melder om Juventus-spillerens håndsrekning i kampen mot viruspandemien.

Koronaviruset har satt en stopper for noe nær all idrett. Smitten sprer seg raskt i Europa. Italia er det hardest rammede landet med mer enn 15.000 rammede.

Betaler lønn

Nå kommer Cristiano Ronaldo med et bidrag i arbeidet med å stanse spredningen. Portugiseren åpner sine hoteller, og alle som får behandling der vil ikke bli avkrevd noen form for betaling.

Ifølge Marca skal fotballstjernen også være villig til å betale lønnen til leger og medisinsk personell som behandler smittede pasienter.

Portugal er så langt ikke like hardt rammet som enkelte andre land av pandemien.

Fredag postet Ronaldo en tekst på Instagram der han innstendig oppfordret sine mer enn 207 millioner følgere til å lytte til rådene som kommer fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

– Verden går gjennom en veldig vanskelig periode som krever den ytterste forsiktighet og oppmerksomhet fra oss alle. Jeg snakker ikke til dere i dag som fotballspiller, men som en sønn, en far og et menneske som er bekymret over den siste utviklingen som påvirker hele verden, skrev portugiseren.

Varme tanker

Videre pekte Juventus-stjernen på at kampen for å redde menneskeliv må settes foran alle andre interesser.

– Jeg vil sende mine tanker til alle som har mistet noen nær dem, min solidaritet til de som kjemper mot viruset som min lagkamerat Daniele Rugani og min fortsatte støtte til de fantastiske helsearbeiderne som risikerer egne liv for å hjelpe med å redde andres, avsluttet han.

Ronaldo har den siste tiden oppholdt seg hjemme på Madeira. Der har han besøkt sin syke mor.

