IOC skal tirsdag diskutere viruskrisen med særforbund og OL-komiteer

Det sier flere kilder i eller nær den internasjonale OL-komiteen søndag til nyhetsbyrået AFP.

– Vi vil gi de internasjonale særforbundene informasjon om situasjonen, og også de nasjonale OL-komiteene og utøvernes organisasjoner, sier en kilde til nyhetsbyrået.

– IOC vil ha oversikt over grepene som allerede er gjort i kampen mot spredning av viruset, og forbundene vil få anledning til å stille spørsmål, sier en kilde i et av de internasjonale særforbundene.

En IOC-talsmann vil ikke betegne det som et krisemøte.

Dialog

– IOC fører regelmessig dialog med våre olympiske partnere og informerer dem jevnlig om situasjonen, sier han.

Svært mange store idrettsbegivenheter er avlyst eller utsatt som følge av koronaviruset, men Japans statsminister Shinzo Abe lovet i en tale lørdag at Tokyo skal gjennomføre lekene som planlagt.

Thomas Bach sa tidligere i uka at IOC vil følge råd fra Verdens helseorganisasjon (WHO), men at man i øyeblikket fortsetter arbeidet for å sørge for et vellykket OL-arrangement.

Kvalifisering

Han medga at avlysning av kvalifiseringsstevner allerede er blitt et «alvorlig problem».

Så sent som søndag ble verdenscupstevnet i roing i Luzern i mai avlyst. Det skulle også være OL-kvalifisering, men etter avlysning av alle de tre planlagte verdenscupregattaene er kvalifiseringen helt i det blå.

OL-kvalifisering vil ventelig bli et viktig tema under tirsdagens telefonkonferanse.

