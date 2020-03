West Ham-viseformann foreslår å annullere Premier League-sesongen

NTB Sport

Brady kom med sitt forslag i en spalte i tabloidavisen The Sun, og utspillet fikk stor oppmerksomhet lørdag. Hun har ingen tro på at man vil greie å fullføre sesongen, som på grunn av spredningen av koronaviruset er satt på vent iallfall til begynnelsen av april.

– Premier League håper å kunne starte opp igjen etter en pause på tre uker, men det høres litt ut som de er i drømmeland, skrev Brady.

– Kanskje gir utsettelse av EM-sluttspillet en mulighet til å bli ferdig ved å spille inn i sommeren, men hva om serien ikke kan spilles ferdig? Det eneste rettferdige og fornuftige vil da være å annullere hele sesongen.

Hun mener at de samme lagene skal starte igjen med blanke ark til høsten.

Blekner

– Det ville være et hardt slag mot Liverpool, som kan tape sin første tittel på 30 år. Det vil selvsagt også bli økonomiske konsekvenser. Spillerlønninger og overgangssummer må betales, og det betyr tapte TV- og billettinntekter, men dette blekner mot viktigheten av folks liv og helse, som må komme først. Viruset har langt fra fullført sin reise, skrev hun.

Liverpool har hele sesongen vært det klart beste laget i Premier League og ser ut til å skulle vinne PL-tittelen for første gang. Klubbens forrige seriemesterskap kom i 1990, to år før Premier League ble opprettet. Jürgen Klopps lag mangler bare seks poeng på å være mester, og gullkampen kunne blitt avgjort i helgens serierunde om den ikke var blitt utsatt.

West Ham har bare fire lag bak seg på tabellen, og bare målforskjellen skiller laget fra nedrykksplass. Ikke overraskende trekkes Bradys motiver i tvil i debatten på sosiale medier. Hun kalles både «hykler», «skamløs» og det som verre er.

Aulas enig

Ifølge The Sun skal hun ikke være alene om sitt syn blant klubblederne. Planer for gjennomføring av Premier League-sesongen skal diskuteres på et krisemøte neste uke, og da vil man også ta opp spørsmålet om hva som skjer dersom man ikke får spilt ferdig.

Bradys forslag ble for øvrig trykket til brystet av Lyon-president Jean-Michel Aulas, som har tatt til orde for å avbryte den franske sesongen og annullere alle spilte kamper.

– Det vil være det mest logiske, så kan vi gå tilbake til situasjonen ved sesongstart. Dette bør være en sesong uten tittel eller nedrykk, sa han til Le Monde. Senere tvitret han sin anerkjennelse for Bradys forslag.

Ikke uventet falt hans plan i like dårlig jord blant Paris Saint-Germains tilhengere som Bradys gjorde blant Liverpools. PSG leder den franske ligaen suverent, mens Lyon er på 7.-plass.

