Ogier økte ledelsen i Rally Mexico

NTB Sport

Ytterligere 6,2 sekunder bak følger regjerende verdensmester Ott Tänak, som var klart raskest på prøven som avsluttet lørdagens formiddagsøkt.

– Jeg tok det rolig, spesielt i begynnelsen der det var mange steiner i veien. Jeg ville ikke risikere en punktering, sa Ogier til wrc.com etter å ha tapt 6,1 sekund til Tänak på den prøven.

Franskmannen ble verdensmester seks år på rad inntil Tänak slo ham i fjor. Nå har begge ny arbeidsgiver. Ogier kjører for Toyota, Tänak for Hyundai. Suninen i Ford sørger for at tre lag kniver om seieren i Mexico.

Toyota-førerne Elfyn Evans og Kalle Rovanperä henger også med, henholdsvis 44,3 sekunder og 1.22,4 minutter bak lederen.

Ole Christian Veiby er norsk deltaker i rallyet. Han er på 9.-plass etter 15 av de 24 fartsprøvene i rallyet. Det gir 3.-plass i WRC2-klassen som ledes av svenske Pontus Tidemand. Veiby er i sin Hyundai 12.22,0 minutter bak Ogier og vel fem minutter bak Tidemand.

Uheldig Solberg

Oliver Solberg debuterte i Rally Mexico 15 år etter at faren Petter vant løpet. Han måtte bryte etter et uhell allerede på den tredje fartsprøven fredag.

Solberg, som kjører for Sverige, startet i WRC3-klassen og var bestemann utenom toppklassen WRC på de to første fartsprøvene. På den tredje, sagnomsuste El Chocolate, var uhellet ute for 18-åringen. Han kjørte inn i en stein som slo hull på beskyttelsesplaten og ødela motoren.

– Å måtte bryte løpet så tidlig er utrolig skuffende, sa han.

(©NTB)