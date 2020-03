Messi: – Tid for å være ansvarlig og bli hjemme

NTB Sport

– Helse må alltid komme først. Dette er en ekstraordinær situasjon, og instruksene fra både helseorganisasjoner og offentlige myndigheter må følges, skriver den argentinske fotballstjernen på Instagram.

Ved siden av et bilde av seg selv og to av sine sønner fortsetter Messi med en appell om å bruke tiden til å være med sine nærmeste.

– Nå er det tid for å være ansvarlig og bli hjemme. Det er også et perfekt øyeblikk å nyte tiden med sine kjære, noe du ikke alltid får.

Spansk La Liga er i likhet med de aller fleste europeiske fotballserier lagt på is på grunn av frykten for koronasmitte. Real Madrids fotballspillere er satt i karantene, etter at en spiller hos klubbens basketballag testet positivt for viruset.

Lørdag kom også det første tilfellet av koronasmitte til et fotballag i La Liga. To personer tilknyttet klubben Alavés har testet positivt for viruset.

