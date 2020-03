Idrettsstjerner betaler lønnen til koronarammede klubbansatte

NTB Sport

Den nordamerikanske basketligaen, er som resten av idrettsmiljøet verden over, påvirket av grepene som er tatt for hindre ytterligere spredning av koronaviruset. Tidligere denne uken ble sesongen avbrutt etter at den franske Utah Jazz-spilleren Rudy Gobert testet positivt for koronaviruset.

Det får konsekvenser blant annet for de mange som er ansatt for å bidra rundt gjennomføringen av klubbenes kamper. Nå stiller en stadig voksende liste med spillere både i NBA og hockeyligaen NHL opp med midler for å bistå dem som rammes økonomisk.

19 år gamle Zion Williamson, et av stjerneskuddene i NBA, spiller til daglig i New Orleans Pelicans. Han lover nå dekke den kommende månedslønnen til alle arbeiderne på klubbens hjemmebane.

– Moren min har alltid gått foran som et eksempel med hensyn til å vise respekt overfor andre og å være takknemlig for det vi har. Så i dag lover jeg på dekke lønnen til alle på Smoothie King Center de neste 30 dagene, sier 19-åringen.

En annen NBA-stjerne, Milwaukee Bucks-spiller Giannis Antetokounmpo, har offentliggjort at han gir 100.000 amerikanske dollar til de ansatte på klubbens hjemmearena.

Jobber på timebasis

Det er ventet at kampforbudet som er nedlagt vil gjøre et stort innhogg i lønningsposen til alle som er ansatt i NBA- og NHL-klubbene på timebasis. Situasjonen blir ikke bedre av at alle kulturarrangementer også er avlyst eller utsatt som følge av virusutbruddet.

– Dette er større enn basketballen. Og i denne tøffe tiden vil jeg hjelpe alle dem som gjør mitt liv, familien min sitt liv og lagkameratene mine sine liv enklere, sier Antetokounmpo.

– Vi kan komme oss gjennom dette sammen, tilføyer Bucks-stjernen.

Cleveland Cavaliers-profilen Kevin Love har lovet å stille opp med samme sum som Antetokounmpo til de ansatte i sin klubb.

