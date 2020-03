Debutant vant på kvinnenes europatour i golf, Lund beste norske

NTB Sport

Det ble engelsk seier i Cape Town ved Alice Hewson, som i sin aller første turnering i debutsesongen på europatouren vant ett slag foran svenske Emma Nilsson og hjemmefavoritten Monique Smit.

– Jeg kunne ikke håpet på en bedre start, sa 22-årige Hewson.

Lund og Paulsen var blant få norske idrettsfolk som konkurrerte internasjonalt i helgen. Etter en 73-runde lørdag endte Lund fire over par totalt og ni slag bak vinneren. Hun hentet seg inn etter å ha startet dagen med bogey på de tre første hullene. Resten av veien unngikk hun bogey og trillet inn to birdieputter.

Paulsen avsluttet med en 71-runde og endte ett slag bak Lund. Hun hadde en eagle på 7. hull lørdag, og om det ikke var for at hun avsluttet med bogey på de to siste hullene ville hun blitt beste norske.

Madelene Stavnar og Stina Resen greide ikke cuten etter to runder. De endte på henholdsvis 80.- og 115.-plass.

Nå blir det turneringspause også på europatouren kvinner. Neste ukes turnering i Saudi-Arabia er utsatt på grunn av koronaviruset, og det blir ikke flere turneringer før tidligst i mai.

Fra før er turneringene på europatouren menn, PGA- og LPGA-touren i nærmeste framtid avlyst.

