Virusfrykt skaper startvansker for Giro d'Italia

Ingen ny dato er satt, men rittet skulle etter planen startet i Budapest 9. mai. Men nå sørger koronaviruset for at heller ikke dette arrangementet går som planlagt.

I følge arrangørene vil det ikke bli tatt en avgjørelse på når eller hvor rittet kan starte før tidligst 3. april.

De tre første etappene av rittet skulle avvikles i Ungarn før rytterne fortsatte i Italia fram til siste etappen til Milano 31. mai.

På grunn av spredningen av koronaviruset har ungarske myndigheter erklært unntakstilstand. Dette fører blant annet til at man ikke kan organisere arrangementer som samler mange mennesker, eller internasjonale begivenheter

– Som følge av dette har organisasjonskomiteen for etappene av Giro d'Italia i Ungarn meddelt at det vil være umulig å være vertskap for starten av rittet på de planlagte datoene, opplyses det.

