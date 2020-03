Skiskytterstjernen Martin Fourcade legger opp – takkes av Thingnes Bø

NTB Sport

I en lengre post på sin Facebook-profil oppsummerer en av tidenes mest suksessrike skiskyttere sin lange karriere og forteller at han nå går nye veier.

– Det er tid for å ta farvel. Takk for denne reisen, skriver Fourcade.

31-åringen har blant annet tatt fem OL-gull og 13 VM-gull i sin innholdsrike karriere. I tillegg har han vunnet verdenscupen sammenlagt sju ganger.

Nå er karrieren over. Lørdag avsluttes den med jaktstarten i Kontiolahti, der han skal utkjempe en siste duell med Johannes Thingnes Bø. I potten ligger seieren i verdenscupen sammenlagt.

– Ingen kan spå hvem som vinner krystallkula i morgen, men en ting er helt sikkert: Det blir vår siste kamp. Lykke til og tusen takk, Martin Fourcade, skriver nordmannen på Instagram fredag kveld.

Storebror Tarjei sier følgende til NTB om Fourcades karrierestopp.

– Det blir spesielt å se ham takke av. Han har betydd så mye for skiskyting over hele verden og for meg. Vi har vært venner og konkurrenter så lenge. Det blir uvant å ikke ha ham der lenger.

Blitt voksen

I fredagens meddelelse skriver Fourcade at duellene mot store konkurrenter som Ole Einar Bjørndalen, Emil Hegle Svendsen, Anton Sjipulin, Simon Schempp og Thingnes Bø har bidratt til at drømmene hans har gått i oppfyllelse.

– Jeg har kjempet og vunnet. Jeg har slitt også. Jeg falt og reiste meg. Framfor alt har jeg blitt voksen, skriver Fourcade.

Nå skal livet vies til andre ting, deriblant familien.

– Viljen min til å gi det beste av meg selv og bestige fjell er alltid der, men jobben med å bygge meg selv som mann, som far, må nå ta andre veier og uttrykke seg på andre måter, skriver 31-åringen.

Varslet

Franskmannens beslutning om å legge opp kommer ikke helt overraskende. Allerede i forbindelse med VM i Anterselva tidligere i vinter antydet 31-åringen at karrieren kunne være over ved sesongslutt.

I mesterskapet i Italia vant han normaldistansen og tok gullet han manglet i karrieren. Fourcade gir seg som en av de største i skiskytterhistorien.

– Jeg kunne ha gitt meg etter OL i 2018, som ble kronet med tre gull, men jeg ønsket fortsatt å følge det gamle sporet, skriver franskmannen fredag.

Han gir seg nøyaktig ti år etter at han tok sin første verdenscupseier. Den kom også i Kontiolahti. Dermed er ringen på mange måter sluttet.

Verdenscupdebuten fikk han i Holmenkollen i 2007/08-sesongen.

