Sørloth kunne puste lettet ut, klarert for toppkampen

NTB Sport

Det bekrefter Trabzonspors klubblege Hakan Ayaz i en uttalelse på klubbens nettsider fredag.

Klubblegen bekrefter at den norske landslagsspissen har vært gjennom en MR-undersøkelse, og at man på bakgrunn av den har konkludert med at det ikke er noe i veien for at Sørloth spiller søndagens kamp.

Sørloth ble byttet ut etter 39 minutter da Trabzonspor slo Yeni Malatyaspor 3-1 på bortebane i den tyrkiske superligaen onsdag.

Trabzonspor-trener Hüseyin Cimsir antydet etter kampen at skaden den norske lanbdslagsspissen pådro seg ikke var av det alvorlige slaget. Det viste seg å stemme.

For Trabzonspor er det naturlig nok gode nyheter at den norske måltyven kan spille søndagens ligakamp mot Fredrik Gulbrandsens Istanbul Basaksehir. Den kampen er særdeles viktig i gullkampen i tyrkisk fotball. Trabzonspor og Basaksehir er a poeng på toppen av tabellen.

Sørloth har hatt en meget god sesong i tyrkisk fotball, der han har scoret 19 seriemål på 25 kamper for Trabzonspor. De to siste kampene har han riktignok gått målløs av banen.

Mens de fleste europeiske fotballigaene har innstilt aktiviteten som følge av tiltakene som er innført for å begrense spredningen av koronaviruset, ser fortsatt helgens kamper i Tyrkia ut til å gå som planlagt.

