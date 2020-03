PGA avlyser Players Championship etter første dag

NTB Sport

– Vi har fra starten lovet å være ansvarlige, hensynsfulle og transparente i vår beslutningsprosess. Vi gjorde alt vi kunne for å skape trygge omgivelser for spillerne våre, slik at arrangementet kunne fortsette gjennom helgen, og vi prøver å gi fansen et mye nødvendig pusterom fra dagens klima. Men på dette tidspunktet, og siden situasjonen fortsetter å endre seg raskt, er det riktig for spillerne og fansen vår å ta en pause, melder PGA Tour Communications på Twitter.

Første runde startet torsdag, men ble ikke fullført på grunn fordi det ble mørkt da det var tre spillere igjen på banen. Det ble da opplyst at runden ville gjenopptas fredag morgen, og at andre runde ville gå som normalt, men uten publikum.

Nå er altså alle PGA Tours arrangementer de neste tre ukene kansellert.

Norske Viktor Hovland (22) plasserte seg på en delt 7. plass med fire slag under par etter fire slag på første dag.

