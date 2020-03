Historisk rivalmøte endte i masseslagsmål og skandale

NTB Sport

Oppgjøret i gruppespillet i Sør-Amerikas svar på mesterligaen i fotball endte målløst, men vil likevel bli husket for det som skjedde rett før full tid.

Da oppsto det knuffing på sidelinjen som følge av at to spillere skal ha begynt å dytte på hverandre, skriver nettstedet givemesport.com. Sekunder senere involverte innbyttere fra begge lag seg, og raskt var noe nær samtlige aktører på banen involvert i slagsmålet.

TV-bildene viser svært aggressive spillere fra hvert lag. Tumultene varte i over ett minutt før situasjonen roet seg.

Etter å ha fått situasjonen under kontroll ble åtte spillere, fire fra hvert lag, vist det røde kortet. Deretter ble de siste minuttene av kampen ferdigspilt med sju mot sju spillere på banen.

Det var første gang at Gremio og Internacional møttes i Copa Libertadores-sammenheng. Det historiske møtet endte i skandale og ble nytt et bevis på hvorfor kampene mellom de to klubbene anses for å være blant de mest opphetede i brasiliansk fotball.

Både Gremio og Internacional holder til i byen Porto Alegre.

Torsdagens målløse oppgjør betyr at begge de to naboklubbene har kontroll på avansementet fra gruppespillet i Copa Libertadores. Lagene står med fire poeng hver, men Internacional er gruppeleder på bedre målforskjell.

Med til historien hører det også at Gremio og Internacional skal møtes ytterligere en gang i Copa Libertadores-gruppespillet. Det oppgjøret skulle etter planen vært spilt allerede 21. mars, men er som mange andre idrettsarrangementer verden over utsatt som følge av tiltakene som er iverksatt mot ytterligere spredning av koronaviruset.

