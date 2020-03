Thingnes Bø vant skiskyttersprinten i Kontiolahti

NTB Sport

Seieren var Thingnes Bøs tredje strake i verdenscupen og den fjerde strake om man regner med VM-fellesstarten i Anterselva. Stryningen har hatt en fenomenal sesong, og han kjemper en tett kamp med Fourcade om sammenlagtseieren i verdenscupen.

Sprinttriumfen gjør at Thingnes Bø i praksis leder verdenscupen foran lørdagens jaktstart i Finland, men Fourcade kommer til å starte løpet med den gule ledertrøya. Det skyldes at franskmannen har flere poeng, men at løperne skal stryke sine to svakeste løp ved sesongslutt.

Thingnes Bø sto over to konkurransehelger i januar som følge av at han ble far for første gang, og dermed slipper han å stryke noen verdenscuppoeng.

Tre i topp fem

Torsdag gikk Thingnes Bø ut med startnummer 26, og han ledet etter hver skyting. Til slutt var han 21,1 sekunder foran Fourcade. Jacquelin fulgte 1,2 sekund bak sin landsmann og romkamerat.

Vetle Sjåstad Christiansen ble nummer fire på sprinten, mens Tarjei Bø tok 5.-plassen. Alle de fem øverste klarte seg uten feilskjær på standplass.

Det samme gjorde Sturla Holm Lægreid, som endte på 10.-plass. Det var hans beste resultat i verdenscupsammenheng.

Verdenscuphelgen i Kontiolahti blir sesongens siste som følge av utbruddet av koronaviruset. Skiskytterne skulle egentlig konkurrert i Holmenkollen neste helg, men de løpene er avlyst.

