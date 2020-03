Sen scoring ødela for Solbakkens FC København i Tyrkia

NTB Sport

Straffescoringen til Basaksehir i det 88. minutt av Edin Visca gir likevel danskene et godt utgangspunkt foran returmøtet hjemme i København. Den skal i utgangspunktet spilles om én uke om det ikke blir bestemt at kampen skal utsettes eller avlyses innen den tid.

FCK meldte tidligere tirsdag at de ikke hadde noen tro på at kampen kom til å bli spilt.

Kampen i Tyrkia var kjedelig og jevnspilt, og det var få målsjanser. Hjemmelaget forsøkte seg et par ganger før pause, men FCK hadde i realieten få problemer med å forsvare seg effektivt. Totalt to skudd på mål sa alt om en omgang der skjedde svært lite.

FCK måtte klare seg uten spissen Dame N'Doye.

Fredrik Gulbrandsen satt på benken fra start for Basaksehir, men ble byttet inn fem minutter før full tid. Stian Grytebust satt på benken for FC København. Det var Victor Nelsson som var mannen bak fellingen av veteranspissen Demba Ba, og som gjorde at det avgjørende straffesparket ble dømt et par minutter før ordinær spilletid var over.

Basaksehir kunne ha scoret ha ti minutter tidligere også, men da lyktes ikke Robinho og Demba Ba de de fikk muligheten.

VAR ble konsultert, men endret ikke på dommerens beslutning.

Kampen i Tyrkia ble forøvrig spilt med masse folk på tribunen.

(©NTB)