OL-ilden tent under økende virusbekymring

NTB Sport

Tradisjonen tro ble ilden tent i Olympia, men i lukkede omgivelser uten publikum på grunn av koronaviruset. Ilden skal fraktes til Aten og deretter skal fakkelstafetten gå verden rundt på vei til Tokyo, der sommer-OL etter planen skal åpne 24. juli.

Utbruddet av koronaviruset har fått flere og flere til å stille spørsmål om lekene kan avvikles etter oppsatt tidsplan. Rundt 11.000 utøvere er ventet til Japan i sommer sammen med mange hundre tusen tilskuere.

Tokyos guvernør Yuriko Koike sa torsdag at det er helt «utenkelig» at OL skal avlyses, men innrømmer samtidig at pandemiutbruddet vil påvirke opptakten til lekene.

Japans regjering forsikrer at planleggingen av lekene fortsetter og at det ikke er noen endringer.

Medlemmer av IOC har tidligere sagt at komiteen senest innen utgangen av mai må ta en endelig beslutning om lekene kan gjennomføres eller ikke.

Shigeru Ishiba i Japans regjeringsparti sier at landet må legge planer for at OL kan bli avlyst eller utsatt, selv om faren for dette ennå er liten.

