Idrettsforbundet: – All idrett må opphøre umiddelbart

NTB Sport

Koronaviruset fortsetter å påvirke også norsk idrett med voldsom kraft.

– Denne avgjørelsen får dessverre store konsekvenser for idrettsaktiviteten i våre 11.000 idrettslag over hele landet. Men vi er beredt til å ta føringene som kommer fra norske helsemyndigheter på største alvor, og vi vil gjøre de tiltakene som er nødvendig for å hindre smittespredning i samfunnet, sier Kjøll i en pressemelding.

– Situasjonen er svært krevende, og vi er glade for at nå har fått et tydelig svar fra norske helsemyndigheter. På bakgrunn av de føringene vi nå har fått, avlyses all idrettslig aktivitet, treninger og konkurranser inntil videre.

– Vi har jobbet iherdig med denne saken de siste ukene sammen med særforbund og idrettskretser. Alle leser alvoret i denne situasjonen. Vi er glade for at helsemyndighetene raskt har gitt oss et tydelig svar på hva vi må gjøre i dag. Beslutningen er dramatisk for samfunnet og for norsk idrett, men liv og helse trumfer alle andre hensyn, sier idrettsforbundets generalsekretær Karen Kvalevåg.

