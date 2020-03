Fransk storavis: Fotball-EM flyttes til 2021

NTB Sport

Den franske avisen hevder å sitte på informasjon om at Uefa foreløpig utsetter mesterligaen og europaligaen, og at EM utsettes som følge av dette. Tanken skal være at de europeiske klubbturneringene skal kunne fullføres uten at EM, som er planlagt arrangert mellom 12. juni og 12. juli, skal stå i veien for disse.

Dette kan også åpne for en utsettelse av semifinalene og finalene i nasjonsligaen, der ytterligere fire lag skal bli EM-klare, skriver L'Équipe.

Uefa holder et møte om de europeiske og nasjonale fotballigaene- og turneringene førstkommende tirsdag. Der vil skjebnen til EM-omspillskampene bli avgjort. Der er Norge – Serbia ett av oppgjørene.

Det er også bekreftet at EM-sluttspillet vil også stå på sakslisten. Det skal etter planen spilles i tolv land rundt om i Europa.

Fotballen i Europa er så godt som lammet etter virus-utbruddet. Innstilte ligaer og avlysninger har haglet den siste tiden.

På Uefa-møtet vil trolig alle 55 medlemsland og representanter for klubborganisasjoner delta. Norges Fotballforbunds generalsekretær Pål Bjerketvedt er en av disse.

Torsdag meldte den spanske avisen Marca at mesterligaen og lillebroren europaligaen ville bli stoppet i løpet av kort tid. De opplysningene viste seg ikke å være riktige.

