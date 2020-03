Tomme tribuner for Norges håndballjenter i OL-kvalifiseringen

NTB Sport

– Ingen tilskuere, skriver Montenegros svenske trener Per Johansson i en sms til NTB tirsdag.

Montenegro så for seg å ha over 6000 tilskuere i ryggen i en fryktet arena. Nå gjør koronasituasjonen at Det internasjonale håndballforbundet har bestemt at kvalifiseringen skal spilles for tomme tribuner.

– Dette er ikke noe vi rår over. Det er kjedelig for kvalik-rammen. Men det handler først og fremst om oss selv, så får vi (Norge) sette oss i den stemningen vi trenger for å realisere OL drømmen, sier norges landslagssjef Thorir Hergeirsson til NTB.

Norge møter Montenegro fredag neste uke. Deretter venter Romania og Thailand. De to beste går til OL.

Norge har deltatt i kvinnehåndball i alle OL siden 1988, med unntak av 2004.

Norges tropp reiser til Montenegro med charterfly. Landet er et av ca. 80 som offisielt ikke har registrert noen koronatilfeller.

