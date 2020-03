Solbakken om tomme tribuner: – Urettferdig

NTB Sport

FCK-manageren mener det ikke er rettferdig at Basaksehir får drahjelp av hjemmepublikummet i Istanbul, mens det blir stille fra tribunene i København neste torsdag.

– Man kan si at turneringen nå beveger seg inn i en fase der det ikke er rettferdig. Konkurransefordelen for det ene laget er etter min mening for stor, sier Solbakken:

– Men det har ingenting med kampen i morgen (torsdag) å gjøre. Den er vi forberedt på. Så får vi se om vi plasserer ut 30.000 utstoppede dukker til returkampen, fortsetter han smilende, ifølge bold.dk.

Det er de ulike landenes håndtering av koronaviruset som gjør at det spilles med publikum noen steder og uten på andre arenaer.

Uvisst

I helgen tapte FCK mot Horsens for lukkede dører i Parken. Også i en rekke andre europeiske ligaer spilles kampene uten publikum.

To av åttedelsfinalene i europaligaen, Sevilla – Roma og Inter – Getafe, er dessuten blitt utsatt. Det kan også skje med FC Københavns kamper, mener Solbakken.

– Jeg tror ikke noen vet hvor det ender for noen turneringer, det være seg superligaen, Champions League eller europaligaen. Vi må bare følge de anbefalingene og retningslinjene som kommer. Det kan skje mye bare på den tiden vi er her (i Istanbul), sier han til B.T.

