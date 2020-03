Resten av junior-VM i alpint avlyses av virusfrykt

NTB Sport

Det betyr at de tre siste konkurransedagene av mesterskapet ikke blir gjennomført. Over 300 utøvere fra 40 land deltar i junior-VM i Narvik.

– Vi har kommet til en situasjon hvor vi har en nær dobling av antall korona-tilfeller i Norge på ett døgn, og viruset har fått status som en internasjonal pandemi. Selv om vi har gjort alle forholdsregler og er i et område uten et eneste påvist tilfelle av viruset, velger vi å avlyse, sier kommuneoverlege Sverre Håkon Evju, som også er medisinsk ansvarlig for mesterskapet.

Erik Plener, som er leder for junior-VM, støtter avgjørelsen.

– Det er en fornuftig avgjørelse, og det er bedre å være føre var. Da er det bedre å avlyse mens lagene fortsatt kan reise hjem – framfor å ha 500 mennesker i karantene i 14 dager, sier han.

