Nornes blir Fagermos etterfølger i Odd

Nornes-ansettelsen ble offentliggjort på en pressekonferanse i Skien onsdag. Varden henviste tidligere onsdag til «kilder» innad i Odd da avisen fastslo at Nornes fikk jobben.

Klubben havnet på fjerdeplass sist sesong, men mistet Fagermo til Vålerenga tidligere i år.

Nornes spilte 172 kamper for Odd i perioden 1996-2006. Han ble Fagermos høyre trenerhånd før 2008-sesongen og har ledet laget de siste ukene.

Nornes sa at Fagermos råd hadde betydning for hans beslutning. – Han sa «Du er rett mann til å ta over». Det har betydd mye for meg.

